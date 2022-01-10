Bingöl'de yaban hayvanları için karla kaplı dağlara yem bırakıldı

Bingöl'ün karla kaplı yüksek rakımlı dağlarına, yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yem bırakıldı.

Bingöl'ün yüksek rakımlı bölgelerinde yaşayan ve kış aylarının uzun sürmesi nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da karın yağmasıyla birlikte koordineli olarak yemleme çalışmasına başlayan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaban ve çengel boynuzlu dağ keçilerinin sık görüldüğü bölgelere zorlu kış şartlarına aldırış etmeden yem bırakıyor. 2021 yılı içinde yaklaşık 43 ton yemi doğaya bırakan ekipler, son 10 gün içinde de 3 ton yemi karla kaplı dağlara bıraktı. Vatandaşların da desteğini alan ekipler, kuş türleri için de çeşitli bölgelere yem bırakma çalışmasını sürdürüyor.

Yedisu ilçesine yemleme çalışması için gelen ekiplere destek veren vatandaşlardan Ahmet Eroğlu, “Burada doğa şartları zor. Kar şartları yer yer 1,5 metre oluyor. Dağ keçisi olsun, keklik olsun ve birçok hayvan için ekipler, 15 günde bir yemleme çalışması yapıyor. Ot, yonca, buğday, manav artığı gibi yemler getiriyor. Köylüler olarak biz de yardımcı oluyoruz. Ekiplerden Allah razı olsun” dedi.

Ekipler, kış ayları boyunca yemleme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi.