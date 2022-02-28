Bingöl'de yabancı uyruklu vatandaşlara 'Sosyal uyum ve yaşam eğitimi' verildi

Bingöl İl Göç İdaresi Müdürlüğünce, kent genelindeki yabancı uyruklu vatandaşlara 'Sosyal uyum ve yaşam eğitimi' verildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında kent genelindeki yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik eğitim verdi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde verilen eğitimde, il genelinde yasal kalış hakkına sahip yabancıların yerel halk ile birlikte yaşarken entegrasyon içinde yaşamalarını sağlamak için gelenek ve görenekler, sosyal hayata ilişkin bilgilendirme, eğitim ve sağlık konuları, medeni kanun ve hukuki konular ile Türkiye'nin kültürel yapısı hakkında konular aktarıldı.

Sosyal uyum ve yaşam eğitimi kapsamında şimdiye kadar 170 yabancı uyruklu vatandaşa eğitim verildiği belirtildi.