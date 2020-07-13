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Bingöl'de yağış etkili, karantinadaki mezrayı sel bastı

Bingöl’ün yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan yağış sonrası dereler coştu, Covid-19 nedeniyle karantinada bulunan bir mezrayı ise sel bastı.

Bingöl'ün yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan yağış sonrası dereler coştu, Covid-19 nedeniyle karantinada bulunan bir mezrayı ise sel bastı.


Meteorolojinin uyarısını yaptığı yağış Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinin yüksek rakımlı bölgelerinde dün akşam saatlerinde etkili oldu. Etkili olan yağışla birlikte Yedisu ilçesi Elmalı köyü bölgesinde dereler coştu. Karlıova ilçesine bağlı Molaşkir Köyü Tarlacık Mezrası'nda ise taşan dere sele yol açtı. Covid-19 nedeniyle karantinada bulunan mezrada kalanlar, jandarma ekiplerinin uyarısı ile bölgeden uzaklaştı. Selde 1 büyük baş hayvanın telef olurken, bir ahır ile 2 evde kısmen zarar oluştu.


Öte yandan, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, bugün için Bingöl'de öğle saatlerinden itibaren kısa süreli sağanak yağışların beklendiğini bildirdi.

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