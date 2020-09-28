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Bingöl'de yağışlar öncesi mazgallar temizlendi

Bingöl’de kent genelindeki mazgal ve kanalizasyon rögarlarının temizlenerek içlerinde biriken hafriyat, kâğıt, mil, çakıl ve izmarit gibi maddelerin toplandığı bildirildi.

Bingöl'de kent genelindeki mazgal ve kanalizasyon rögarlarının temizlenerek içlerinde biriken hafriyat, kâğıt, mil, çakıl ve izmarit gibi maddelerin toplandığı bildirildi.


Bingöl Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (BİSKİ) ekipleri, yağmur suyu alt yapısını temizleyerek sonbahar yağışları sonrası oluşabilecek tıkanıklıklara karşı önlemlerini aldı.Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında mazgallar çöp birikintilerinden temizlenirken, kullanıma bağlı deforme olmuş mazgalların yenileriyle değiştirildiği kaydedildi.


Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünce yapılan açıklamada, il genelinde yapılan mazgal temizliklerinin, yağış sonrası yollarda su birikimine ve taşkınlara sebebiyet vermemesi için gerçekleştirildiği belirtilerek, çalışmaların düzenli olarak sürdürüleceği aktarıldı.

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