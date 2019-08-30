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Bingöl'de yağmur ara ara etkili oluyor

Bingöl’de sabahın erken saatlerinde yağmur yağışı etkili olmaya başladı.

Bingöl'de sabahın erken saatlerinde yağmur yağışı etkili olmaya başladı.


Meteroloji'nin uyardığı gök gürültülü sağanak yağış Bingöl'de sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Ara ara yağan yağmur sayesinde hava sıcaklığı bir kaç derece düşerek serinlik oluşturdu. Kentte rüzgar ise ara ara orta kuvvette etkili olduğu öğrenildi.


Meteoroloji Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, gün boyu aralıklarla sağanak yağışın etkili olacağını bildirmişti.

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