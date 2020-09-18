Bingöl'de yakalanan 15 dilenci yakalandı

Bingöl'de zabıta ekiplerinin yaptığı çalışmada 15 dilenci yakalanarak yasal işlemlerin ardından il dışına çıkarıldı.

Kentte Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dini duygularını istismar edip, çocuklarını da kullanarak dilencilik yapan kişilere yönelik çalışma yaptı. Çalışmada, çarşı merkezi başta olmak üzere cami önleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde dilenen 15 dilenci yakalandı.

Zabıta Müdürlüğü'ne götürülerek haklarında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde yasal işlem uygulanan dilencilere, 153'er lira idari para cezası uygulanarak, il dışına gönderildi.