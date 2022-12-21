İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de yanan tır kullanılamaz hale geldi

Bingöl’de pamuk taşıyan tır, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bingöl'de pamuk taşıyan tır, yanarak kullanılamaz hale geldi.


Olay, merkeze bağlı Ilıcalar Beldesi Soğukçeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen pamuk yüklü tır, gece saatlerinde seyir halindeyken bir anda alev aldı. Sürücü yangına müdahale edemeyince durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye giden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü ancak tır kullanılamaz hale geldi.

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