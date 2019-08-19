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Bingöl'de yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Bingöl’de çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bingöl'de çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.


Yangın, Genç ilçesine bağlı Doğanca köyünde bir arazide çıktı. Edinilen bilgilere göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı ait arazide yangın çıktı.Yangının fark edilmesiyle bölgeye Orman İşletme İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.1 arazöz ve 8 kişilik ekip yangını, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürdü.

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