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Bingöl'de yangın,ağaçlar zarar gördü

Bingöl’de çıkan yangın, birçok ağaca zarar verdi.

Bingöl'de çıkan yangın, birçok ağaca zarar verdi.


Yangın, merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde bulunan ovada çıktı.Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ovadaki kuru otlar yanmaya başladı. Yangını fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi.Bu sırada yangın ağaçlara sıçradı. Bir çok ağaca zarar veren yangın daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.


Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı.

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