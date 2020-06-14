Bingöl'de yapay mağarada zulalı 50 kilo esrar ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde yapay mağarada gizlenmiş vaziyette 2 çuval içerisinde 50 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yürüttükleri istihbari çalışmalar neticesinde, Genç ilçesi kırsalından batı illerine yüklü miktarda esrar maddesi sevk edileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine belirlenen bölgeye operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde tespit köpekleri “Vana” ve “Öğle”nin tepki verdiği arazide yapay mağarada gizlenmiş vaziyette 2 çuval içerisinde 57 paket halinde toplam 50 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.