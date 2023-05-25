Bingöl'de yaralı bulunan akbaba ve Su Şahinleri tedavi altına alındı

Bingöl'de yaralı halde bulunan yavru akbaba ve iki Su Şahini, tedavi edilmek üzere Kars Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Bingöl kırsalında vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru akbaba ve iki Su Şahini, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Hayvanları teslim alan ekipler, ilk kontrolleri yaptıktan sonra yavru akbaba ve iki Su Şahini, tetkik ve tedavilerinin devamı için Kars Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Tedavilerinin ardından akbaba ve şahinlerin yeniden doğaya salınacağı bildirildi.