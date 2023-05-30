İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de yaralı bulunan baykuş tedavi altına alındı

Bingöl’de duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı.

Bingöl'de duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı.


Bingöl kırsalında duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı ve bitkin halde bir baykuş bulundu. Duyarlı vatandaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi. Bölgeye giden ekipler, yaralı baykuşu ve yanında bulunan yumurtasıyla alarak şubeye getirdi. Burada tedavisi yapılan baykuş, yumurtasıyla birlikte koruma altına alındı.


Ekipler, baykuşun tedavisini tamamlayınca yeniden doğaya salacak.

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