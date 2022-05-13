Bingöl'de yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

Bingöl'de bir vatandaş tarafından yaralı bulunan ve jandarma ekiplerine teslim edilen şahin, Üniversite Hayvan Hastanesinde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Genç ilçesi kırsalında bir vatandaş, yerde yaralı ve bitkin halde şahin olduğunu fark etti. Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesinin ardından bölgeye Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri gönderildi. İlk müdahalesi jandarma tarafından yapılan yaralı şahin, tedavisinin devamı için Üniversite Hayvan Hastanesinde görevli personele teslim edildi.