Bingöl'de yaralı bulunan yavru şahin tedavi altına alındı

Bingöl'ün Yedisu ilçesi kırsalında bitkin ve yaralı bir halde bulunan yavru şahin, tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre, Yedisu ilçesine bağlı Güzgülü köyü kırsalında vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde yavru şahin bulundu. Vatandaşlar durumu, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne bildirdi. Vatandaşlardan yavru şahini teslim alan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personelleri, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Ekipler, bölgeden getirdiği yavru şahini tedavi altına aldı.