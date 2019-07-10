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Bingöl'de yaralı leylek tedavi altına alındı

Bingöl’de kanadından yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Bingöl'de kanadından yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.


Genç ilçesine bağlı Suvaran köyünde yol kenarında bir vatandaş tarafından bulunan yaralı leylek, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. Leylek, tedavisi için Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesine getirildi. Yapılan muayenede kanadında kırık olduğu tespit edilen leyleğe Veterinerlik Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Sami Ünsaldı ve Veteriner Hekim Ramazan Dağ tarafından pin uygulaması yapıldı. Başarılı geçen operasyon sonucunda leylek tedavi altına alındı.


Leyleğin sağlığına kavuşması durumunda doğaya salınacağı bildirildi.

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