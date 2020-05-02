İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de yaşlı ve engelli aylıkları evlerde ödeniyor

Bingöl’de yaşlı ve engelli bireylerin aylıkları adreslerine vefa grubu tarafından yapılıyor.

Bingöl'de yaşlı ve engelli bireylerin aylıkları adreslerine vefa grubu tarafından yapılıyor.


Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların tüm ihtiyaçlarını valilik koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları karşılıyor. Grupta görevli polis, jandarma, zabıta, PTT ve vakıf görevlileri Sosyal Destek Ödemelerinin yanı sıra yaşlı ve engelli bireylerin Mayıs aylıklarını da, evlerinde teslim ediyor.


Ekiplerin evlerine kadar aylıklarını getirmelerinden dolayı teşekkür eden aileler, tüm ihtiyaçlarının da karşılandığını aktardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.