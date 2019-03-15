Bingöl'de Yeni Zelanda'daki saldırı kınandı

Bingöl'de Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen silahlı saldırı kınandı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bingöl Temsilciliği tarafından, Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Genç Caddesi Dörtyol Saat Kulesi önünde toplanan vakıf üyeleri, ellerindeki dövizlerle birlikte tekbirler getirdi. Ardından İl Temsilciliği adına Muhammed Arpacık, basın açıklamasını okudu.

Bu sabah alınan haberle sarsıldıklarını belirten Arpacık;" Yeni Zelanda'daki Al Noor ve Linwood Camiilerine Cuma namazı esnasında silahlı saldırı düzenlendiğini ve bu saldırıda çok sayıda şehidimiz ve yaralımız olduğunu öğrendik. 104 yıl önce İngiliz Emperyalizmi ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale'ye yığdı. Bugün de Kültür Emperyalizmi İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam'a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobi'yi mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize Allah Teala'dan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz"dedi.