Bingöl'de yerli tohum ekimi

Bingöl'de oluşturulan alanda öğrencilerle yerli tohum ekimi yapıldı.

Bingöl TEMA Vakfı tarafından hazırlanan ve Avusturalya Büyükelçiliği'nce desteklenen “Yeryüzü ile Yeniden İletişim” projesi kapsamında yerli tohumlar, gönüllü ve öğrenciler tarafından ekildi.

Bu proje kapsamında açıklama yapan Vakıf Temsilcisi Cuma Karaarslan, “Bugün günlerden toprak ve tohum için umut günü. Hazırlanan alanda aileler okul ve idareciler yanı sıra öğrencilerimizin toprağa suya tohuma dokunuşları ile önemli bir aşama oldu. Bu kapsamda kendi öz kaynaklarımız ile çocuklarımız için geleceği yeşerteceğiz. Bu çalışma ile insanlarımızın yaşamsal yeteneklerini geliştirmek yerli ve ata tohumları ile hem tarımsal eğitim hem de yerli tohumlarımızı çoğaltmak istiyoruz” dedi.