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Bingöl'de yerli ve milli cihazla anjiografik işlem

Bingöl Devlet Hastanesi’nde ilk kez tamamen yerli ve milli cihazlarla yapılan anjiografik işlemle yıllardır yürüme zorluğu çeken hasta sağlığına kavuştu.

Bingöl Devlet Hastanesi'nde ilk kez tamamen yerli ve milli cihazlarla yapılan anjiografik işlemle yıllardır yürüme zorluğu çeken hasta sağlığına kavuştu.


Bingöl'de ikamet eden bir hasta, yaklaşık 3 yıldır bacak ağrısı şikayetiyle gittiği hiçbir yerde tedavi olamadı. Aynı şikayetle Bingöl Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Kliniğine başvuran hastaya, uzman doktorlar tarafından Bingöl'de ilk defa kullanılan yerli ve milli cihazlarla anjiografik işlem yapıldı.


İlk defa yapılan ve yaklaşık 1 saat süren işlem sonrası tıkalı olan damar tamamen açılarak hastanın damarına stent ve yapay damar konulmadan tedavi gören hasta, aynı gün ayağa kalktı ve normal yaşantısına döndü.


Yapılan işlem sonrası hasta, anjiyo sonrası yürümekte artık zorlanmadığını, yıllardır ağrıyan bacağının 1 saatlik bir işlem sonrası hem de hiç kesi ve dikiş olmadan iyileştiğini ve çok memnun olduğunu söyledi.


İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, “Riskli gruptan oluşan bu ameliyatlar artık İlimiz Devlet Hastanesinde yapılıyor. Hastanemizde bu işlemler yapılacak ve vatandaşlarımızın çevre illere gitmek zorunda olmayacak. İlimize böyle bir hizmeti getiren, sağlıkta hizmet çıtasını sürekli yükselten hastane yöneticilerimizi, bu işlemi gerçekleştiren sağlık ekibimizi ve tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum”ifadelerini kullandı.

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