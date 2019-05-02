Bingöl'de yetimler şenlikte buluştu

Bingöl Üniversitesi kampüsünde Bingöl İnsani Yardım Derneği tarafından çocuklara yönelik şenlik düzenlendi. 650 yetim çocuğun katıldığı şenlikte gönüllerince eğlenen çocuklar, kendileri için kurulan oyun platformlarında çeşitli etkinliklere katıldı. Yüz boyama ile çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, Hacivat ve Karagöz oyununu ise beğeniyle izledi.

Şenliğin bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiklerini aktaran Derneğin Bingöl Şube Başkanı Muhittin Gili, “650 yetim ve öksüz çocuğumuzu belirleyip bu programı düzenledik. Çocuklarımız bugün gönüllerince eğlendiler. Bunun yanı sıra onlara giysi yardımında da bulunduk” dedi.

İstanbul Yetim Anneleri Derneği Başkanı Fatma Betül Turhan ise, “650 yetim çocuğumuz bugün Bingöl'de bir araya geldi. Oyun alanları kuruldu ve gönüllerince eğlendiler” ifadelerini kullandı.

Yapılan şenlikte çeşitli etkinliklerin olduğunu dile getiren katılımcılardan Gülten Uslu, “Yapılan şenlikte çocuklarımızın yüzleri boyandı, halaylar çekildi, Hacivat ve Karagöz oyunu oynandı" diye konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklarda gönüllerince eğlenme fırsatı bulduklarını dile getirdi.