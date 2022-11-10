Bingöl'de yetiştiricilere koç desteği verildi

Bingöl'de yetiştiricilere yüzde 50 hibeyle koç dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Bingöl Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı, yetiştiricilere yönelik desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede birlik bünyesinde olan Koç-Teke Üretim Merkezi'nde dağıtım töreni gerçekleştirildi. İl müdürlüğü ve birlik tarafından kent merkezindeki yetiştiricilere, yüzde 50 hibeyle 130 baş damızlık koç dağıtımı yapıldı.

Bingöl Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Kaysadu, 35 yetiştiriciye merkezde üretilen koçların hibeyle verildiğini ve desteklerin devam edeceğini söyledi.