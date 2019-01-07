Bingöl'de yoğun kar yağışı ilçelerde etkili oldu

Bingöl'de kar yağışı ilçelerde yoğun olarak etkisini gösterdi. Kentte kar nedeniyle 281 köy yoluna ulaşım sağlanamazken, yarın için de Karlıova ilçesinde okulların tatil edildiği bildirildi.

Türkiye genelinde bir çok ilde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı etkisi gösterdi. Merkezde zaman zaman yağan kar yağışı, başta Karlıova,Yedisu ve Solhan olmak üzere tüm ilçeleri beyaza bürüdü. Kar nedeniyle kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, her zamanki gibi çocuklarda keyfini çıkardı. Bazı çocuklarla karda kayarak eğlendi.

Kar kalınlığının bu yıl 1 metreyi aştığını belirten Mezher Yakışan, "Kar yağışı her şekilde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yollarımız kapalı, hastalarımız var ve en kısa zamanda açılmasını bekliyoruz. Geçen yıllara göre biraz daha fazla yağış oldu” dedi.

İlk kar tatili haberi Karlıova'dan

Kar yağışı nedeniyle bugün merkezde taşımalı eğitime, Karlıova, Adaklı, Kıği, Yedisu ve Yayladere'de ilçesindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verilmişti. Kar yağışının bölgede etkisini sürdürmesi nedeniyle yeni bir tatil haberi daha geldi. Karlıova Kaymakamlığı, 8 Ocak Salı günü içi ilçede bulunan tüm ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu.

Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, bölgede çarşamba gününe kadar yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi.

281 köy yolu kapandı

Öte yandan kar yağışı nedeniyle kentte 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresine bağlı Karla Mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.

Valiliğin dün kapalı olduğunu bildirdiği merkeze bağlı Kartal-Sancak-Hasbağlar, Kiğı ve Yolçatı'da gerekli çalışmanın yapılarak yolun açıldığı aktarıldı.

Bölgede ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı öğrenildi.