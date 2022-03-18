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Bingöl'de yol açıldığı sırada çığ düştü

Bingöl’de İl Özel idaresi ekibi, karlı yolları açtığı sırada yola çığ düştü.

Bingöl'de İl Özel idaresi ekibi, karlı yolları açtığı sırada yola çığ düştü.



Edinilen bilgilere göre, İl Özel idaresinde görevli operatör Metin Yanık'ın idaresindeki iş makinesi, kar nedeniyle kapalı olan merkeze bağlı Sancaklı köyünün yolunu açmaya çalıştığı sırada çığ düştü. Çığın ortasında kalan iş makinesinin operatörü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu iş makinesini bulunduğu yerden çıkardı.

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