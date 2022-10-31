Bingöl'de yol çalışmaları sürüyor

Kent merkezinde araç trafiğini rahatlatacak çalışmalara devam eden Bingöl Belediyesi ekipleri, merkez Eğitim Caddesi'nde yol genişletme ve yürüyüş yolu için de kolları sıvadı. Yeni belediye hizmet binasının yanındaki mevcut yolları genişleten belediye, şimdi de bağlantı yolu olan İnönü Mahallesi Eğitim Caddesi'ndeki yolda çalışma başlattı. Kültür Parkı alanında çalışma yapan ekipler, hem yolu genişleterek sürücülerin rahatlamasını sağlayacak hem de yayalar için yürüyüş yolu yapacak.

Ekipler, çalışmanın kısa süre içinde tamamlanıp hizmete sunulacağını bildirdi.