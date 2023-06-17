Bingöl'de Yunus Timi, sınava girecek 2 öğrencinin yardımına yetişti

Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timi, kimliğini ve gözlüğünü evde unutan 2 öğrencinin yardımına yetişti.

Bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT'ye giren 2 öğrenci, kimliğini ve gözlüğünü evde unuttu. Bingöl Üniversitesi'nde sınava giren öğrenciler, orada görevli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timi'nden yardım istedi. Öğrencileri evlerine götürüp tekrar okula yetiştiren Yunus Timi'nin o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öğrenciler, Yunus Timi'ne teşekkür etti.