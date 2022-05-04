Bingöl'de ‘Yunus' timleri, gece gündüz görevlerinin başında

Bingöl'de kısa bir süre önce görev yapmaya başlayan Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), kent merkezinde gece gündüz demeden görevlerini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı onayıyla Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve geçtiğimiz ay görevlerine başlayan Yunus timi, huzur ve güven ortamının oluşmasına katkı sunuyor. Kentin ilk Yunus polisleri olan tim, suçlulara göz açtırmamak için gece gündüz demeden görevlerini sürdürüyor. Motosikletli Polis Timleri, ikişerli ekip halinde okul çevreleri, AVM, kent meydanları, park ve bahçeler, otogar gibi vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde daha sık görev alıyor. Bayramda da mesailerini sürdüren Yunuslar, bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için çalışıyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timinde görevli Tuncay Tekin, “Motosikletli Polis Timleri, halk arasında bilinen tabiri ile Yunuslar, halkımızın yoğun olduğu yerlerde görev yapıyor. Özellikle okul-giriş çıkış saatlerinde okul çevrelerinde, AVM'ler, kent meydanları, park ve bahçeler gibi yerlerde suçun işlenmesi ve oluşmuş bir suç varsa da buna en hızlı şekilde müdahale ederek suçluların yakalanması ve adli mercilere teslim edilmesi için görev yapmaktayız” dedi.

Bayramda vatandaşların rahat etmesi için de çalıştıklarını aktaran Tekin, “Ramazan bayramında Bingöl halkımızın daha huzurlu bir bayram geçirmesi amacıyla ilimizde özellikle insan sirkülasyonun fazla olduğu yerlerde görünür olarak suçun önüne geçmek amacıyla görevimizin başındayız. Tüm Bingöl halkının bayramı mübarek olsun” şeklinde konuştu.