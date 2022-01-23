İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de yürekleri sızlatan görüntü: Yaz aylarında çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk edildi

Bingöl’de yaz aylarında günlük işlerde kullanılan eşekler, kış aylarında ölüme terk ediliyor.

Bingöl'de yaz aylarında günlük işlerde kullanılan eşekler, kış aylarında ölüme terk ediliyor. Yürekleri sızlatan görüntülerde eşekler, kar yağışı altında yaşam mücadelesi veriyor.


Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Çaytepe köyüne bir süre önce kimliği belirsiz kişi veya kişilerce başıboş bırakılan eşekler, yoğun kar yağışı ve soğuk havada yaşam mücadelesi veriyor. Köyde ikamet eden duyarlı bir vatandaş tarafından görüntülen eşeklerin birçoğunun sakat olduğu belirtilirken, duyarlı vatandaş ilgili kurumların harekete geçmesi çağrısında bulundu.


Köyde yaklaşık 18 adet eşeğin olduğunu belirten vatandaş, çözüm bulunmaması halinde eşeklerin donarak telef olacağını belirtti.

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