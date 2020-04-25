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Bingöl'de yurtta misafir edilen vatandaşlar, sağlıkçıları alkışladı

Macaristan ve Karadağ’dan getirilen 271 kişi, kaldıkları yurdun penceresinden sağlık çalışanları için alkış tuttu.

Macaristan ve Karadağ'dan getirilen 271 kişi, kaldıkları yurdun penceresinden sağlık çalışanları için alkış tuttu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Macaristan ve Karadağ'dan 271 Türk vatandaşı Bingöl'e getirildi. Burada 271 kişi valilik koordinesinde 14 gün boyunca karantinada kalmak üzere yurtlara yerleştirildi. Yurtta kalan vatandaşlar, bugün akşam saatlerinde odalarının penceresinden sağlık çalışanları için alkış tuttu.

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