Bingöl'deki cinnet olayı

Bingöl'de bir kişinin eşi ve çocuğunu öldürdüğü olayda yaralanan 2 ve 7 yaşındaki iki kardeş, sevk edildikleri devlet hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Olay, Karlıova ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan eski banka küme evlerinin bulunduğu bölgede yer alan tek katlı müstakil evde meydana gelmişti. 31 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Ömer Dinler, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı cinnet getirdi. Geçirdiği cinnet nedeniyle evde bulunan silahını alan Dinler, eşi Songül (25), çocukları Efekan (9), Muhammed Yusuf (7) ve Fatih'i (2) vurdu ardından da 155 Polis İmdat hattını arayarak teslim oldu. Sevk edilen ambulanslarla anne ve 3 çocuğu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen anne Songül ile çocuklardan Efekan hayatını kaybetti.

Sevk edilen 2 kardeş tedavi altına alındı

Olayda ağır yaralanan kardeşlerden 7 yaşındaki Muhammed Yusuf ile 2 yaşındaki Fatih, Karlıova Devlet Hastanesi'nden, Bingöl'e sevk edildi. Ambulansla ilçeden alınan çocuklar, ekipler tarafından Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

2 kardeşin de durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.