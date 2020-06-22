Bingöl'deki depremzedelere gıda desteği

BİNGÖL (İHA) – Bingöl'de deprem bölgesindeki 330 aileye gıda desteğinde bulunuldu.

14 Haziran Pazar günü merkez üssü Bingöl Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyünde saat 17.24'te meydana gelen depremin ardından, bölgedeki vatandaşlara desteklerin ulaştırılmaya devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda Karlıova Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Karlıova Şubesi, ilçe kaymakamlığı koordinesinde Kaynarpınar, Kızılçubuk, Ortaköy ile koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan Geçitli köyündeki 330 aileye gıda desteğinde bulunulduğu aktarıldı.

Yardımların kaymakamlık koordinesinde İlçe Müftüsü İsa Demirkaynak öncülüğünde teslim edildiği kaydedildi.