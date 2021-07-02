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Bingöl'deki kahreden kazada baba da hayatını kaybetti

Bingöl’ün Genç ilçesinde aracın kontrolden çıkarak şarampole yuvarlaması sonucu hayatını kaybeden 3 aylık çocuğun ardından baba da tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde aracın kontrolden çıkarak şarampole yuvarlaması sonucu hayatını kaybeden 3 aylık çocuğun ardından baba da tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.


Kaza, Genç ilçesi Yadin Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Sarısaman köyünden merkeze doğru seyir halinde olan Nazım Saçık kontrolündeki 34 TD 6252 plakalı araç kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.


Kazada araç içinde bulunan 4 kişi yaralanırken, 3 aylık olduğu öğrenilen Ceren Saçık olay hayatını kaybetti. İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alınırken, baba Nazım Saçık da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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