İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bingöl'deki kayak merkezinde görevli JAK timleri, 414 olaya müdahale etti

Bingöl’deki Hesarek Kayak Merkezinde görevli JAK timleri, yaralanma ve mahsur kalma gibi toplamda 414 olaya müdahale etti.

Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezinde görevli JAK timleri, yaralanma ve mahsur kalma gibi toplamda 414 olaya müdahale etti.


Bingöl İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Hesarek Kayak Merkezi'nde birçok olaya müdahale etti. Geçtiğimiz 2021 yılı içerisinde Hesarek Kayak Merkezi'nde görev alan timler; 95 yaralanma, 316 pistte mahsur kalma, 2 yolda mahsur kalma ve 1 yamaç paraşütünün telesiyejde mahsur kalma olayına müdahale etti.


Timlerin 2022 yılı içinde de kayak merkezinde görevi başında olduğu bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.