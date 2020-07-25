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Bingöl'deki kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Bingöl-Elazığ karayolunda 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada hastaneye kaldırılan 7 yaralıdan 2’si hayatını kaybetti.

Bingöl-Elazığ karayolunda 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada hastaneye kaldırılan 7 yaralıdan 2'si hayatını kaybetti.


Kaza, sabah saatlerinde Bingöl-Elazığ Karayolu'nun 17. kilometresinde Direkli köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 BN 644 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen 34 S 8880 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Hastaneye sevk edilen yaralılardan Veysi Türküncü (65) ve Mehmet Ali Koç (50) hayatını kaybetti. Öte yandan, kazada yaralanan 5 kişinin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.


Kazada hayatını kaybeden Koç'un ailesi ile birlikte Bursa'dan memleketleri Muş'a bayram tatili için yola çıktığı öğrenildi.

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