Bingöl'deki köy evlerine güneş enerjisi

Bingöl'de köylerdeki 27 haneye yüzde 80 hibeli güneş enerjisi kurulumu yapıldı.

Orman İşletme İl Müdürlüğü, içerisinde Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 4 Köyde çalışma yürüttü.Çalışma kapsamında 4 köyde belirlenen 27 eve yüzde 80 hibe desteğiyle güneş enerjisi kurulumu yapıldı.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren İl Müdürü İbrahim Börü, “Bingöl Orman İşletme Müdürlüğümüzce, 2020 yılı içerisinde Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 4 Köyde 27 hanede yüzde 80 hibeli güneş enerjisi kurulumu tamamlanmıştır. Güneş enerjileri, doğal enerji ile suyun ısınmasını sağlayıp ormanlarımıza verilen tahribatı azaltmaktadır. Yapılan çalışmalar Köylerimizdeki yaşam koşullarını iyileştirmektedir” dedi.