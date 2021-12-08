Bingöl'deki köy okullarında deprem tatbikatı yapıldı

Bingöl'ün Solhan ilçesindeki köy okullarında AFAD ekiplerince deprem tatbikatı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca ilan '2021 Afet Eğitim Yılı' faaliyetleri kapsamında, Bingöl AFAD İl Müdürlüğü'nce Solhan ilçesindeki köy okullarında tatbikat ve eğitim gerçekleşti. İlçeye bağlı Asmakaya ve Eşmetaş İlkokulu öğrencilerine ile öğretmenlerine tatbikat konusunda afet farkındalık eğitimi verildi.

Eğitimlerin periyodik olarak devam edeceği belirtildi.