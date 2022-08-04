Bingöl'deki köylerde içme suyu için sondaj çalışmaları başladı

Bingöl'de merkeze ve ilçelere bağlı birçok köyde içme suyu sorunu, İl Özel İdaresi koordinesinde çözüme kavuşuyor. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, program dahilinde olan birçok köyde sondaj çalışmalarına başladı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, “Vatandaşlarımızın talebi ve ihtiyaçları doğrultusunda ekiplerimiz sahadaki yerini aldı. Merkeze ve ilçelerimize bağlı program dahilindeki köylerde, sondaj işlemleri başladı. İnşallah eylül ayı sonuna kadar çalışmalarımızı tamamlayıp, köylerimizdeki içme suyu sorununu önemli derecede çözüyoruz. Hayırlı olsun” dedi.