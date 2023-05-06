Bingöl'deki meslek lisesi, 1,5 yılda 3 milyon 500 bin liranın üzerinde ciro elde etti

Bingöl'deki bir meslek lisesi, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı içinde motor teknolojileri alanı, inşaat teknolojileri alanı, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanlarındaki döner sermaye çalışmalarında 3 milyon 500 bin lira ciro elde etti.

Bingöl merkeze bağlı Simani Mahallesi'nde bulunan 270 öğrencili Şehit Zafer Kurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 3 dalda başladıkları döner sermaye ile hem öğrencilerin okul harçlıklarını çıkarmalarını sağlıyor hem de piyasaya kalifiyeli eleman yetiştiriyor. 2018 yılında eğitim faaliyetlerine başlayan okul, 2021 yılında döner sermayeyi aktif hale getirdi. Motor teknolojileri alanı, inşaat teknolojileri alanı, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanlarında yoğun bir şekilde çalışan okul, öğrencileri mezuniyet sonrası piyasanın istediği şekilde kalifiye eleman olarak geleceğe hazırlıyor. 1,5 yıl içinde yaklaşık 3 milyon 500 bin liralık ciro elde eden okul, öğrencilerin hem kendilerine hem de ailelerine ekonomik olarak katkı sunmalarını da yardımcı oluyor.

''2023 yılındaki hedefimiz de 4 milyon TL'ye ulaşmak''

Şehit Zafer Kurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Murat Sözer, bu yıl hedeflerinin 4 milyon liraya ulaşmak olduğunu söyledi. Geri dönüşüm alanında da aktif bir şekilde çalıştıklarının altını çizen Sözer, “Okulumuz 2018 yılında eğitim öğretim faaliyetine başladı. Bu süre zarfında 3 ana dal üzerinde kuruldu. Bunlar, motorlu araçlar teknolojileri, tesisat teknolojileri ve inşaat teknolojileri. 2021 yılında 3 ana dalımızda da döner sermayeyi aktif hale getirdik. Şuana kadar 1,5 yıllık süre zarfında 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında yaklaşık 3,5 milyon lira ciro elde ettik. 2023 yılındaki hedefimiz de 4 milyon liraya ulaşmak. Burada tabi döner sermayeyi aktif hale getirmemizin sebeplerimizden biri de öğrencilerimizin piyasaya hazır hale gitmesini sağlamak. Öğrencilerin hem kendilerine hem de ailelerine katkı olması açısından döner sermayeyi önemsiyoruz. Beceri sağlayıp piyasa koşullarında istenen nitelikte eleman yetiştirme hedefiyle süreçlerimizi yürütüyoruz. Yeni okuluz, gelişen bir okuluz ve sürekli büyüyen bir okuluz. Öte yandan Milli Eğitim Müdürlüğü'müze bağlı okullarda atıl durumunda bulunan malzemelerin geri dönüşümünü sağlayıp ülke ekonomisine de çok ciddi anlamda katkı sunuyoruz. Eski masa, sıraların bakım ile onarımlarımı yapıp okullarımıza geri dönüşümlerini sağlamış oluyoruz'' dedi.

Döner sermaye alanında eğitim gören Ekrem Kersim, okul sonrası işyeri açmayı hedeflediğini belirtti. Kersim, ''Burada çalışıyoruz aslında. Kendime aile destek oluyorum, kendimi de okul harçlığı çıkartıyorum. Geleceğimi hazırlıyorum. Ustalık belgesi aldığımda da kendime sanayide işyeri açmak istiyorum'' diye konuştu.

Meslek lisesinin motor teknolojileri alanına vatandaşlar ve eğitim camiası tarafından getirilen araçlar da, piyasanın altında bir fiyatla bakım onarımdan geçiyor.