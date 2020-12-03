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Bingöl'deki öğrencilerden, “Okulumuzu, arkadaşlarımızı çok özledik” mesajı

Bingöl’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle evden video ile mesaj gönderen engelli bulunan öğrenciler, “Okulumuzu, arkadaşlarımızı çok özledik” dedi.

Bingöl'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle evden video ile mesaj gönderen engelli bulunan öğrenciler, “Okulumuzu, arkadaşlarımızı çok özledik” dedi.


Ülke genelinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında okulların kapanıp, online eğitime geçmesi nedeniyle öğrenciler okullarını özlemeye başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Özel Eğitim Meslek Okulundaki engeli bulunan öğrenciler ise, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle klip hazırladı. Öğrenciler hazırlanan klipte okullarını çok özlediklerini aktardı.


Geçen yıl 3 Aralık'ta okulda arkadaşlarıyla olduklarını ancak Covid-19 nedeniyle Mart ayından bu yana evde olduklarını ileten öğrenciler, gelişimleri için arkadaşlarına ihtiyaçları olduklarını aktardı.


Öğrencilerden Zehra Gürbüz, “Ailem ile vakit geçirmek çok güzel ama Mart ayından beri evdeyim. Ben okulda geliştiğimi hissediyorum. Okulumu, arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özledim” dedi.

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