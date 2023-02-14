Bingöl'deki okullarda hasar tespit çalışması başladı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremin ardından Bingöl'de bulunan okullarda hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem, 10 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinde binlerce insan hayatını kaybederken, yine binlercesi yaralandı. Depremin ardında Bingöl'de bulunan okullarda hasar tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Çalışmalara başlandığını aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, “Uzman ekip tarafından yapılan hasar tespit çalışması tamamlandıktan sonra bütün okullarımızın durumu netleşecek. Önümüzdeki fotoğrafa göre durum değerlendirmesi yaparak hasarlı olup da eğitim veremeyecek durumdaki okullarla ilgili çalışma yapacağız'' dedi.