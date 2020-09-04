Bingöl'deki orman yangını kontrol altına alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, önceki gün Genç ilçesine bağlı Kavaklı köyünde ormanlık alanda 2 gün önce çıktı. İlk başta bölge sakinleri tarafından müdahale edilen yangına Orman İşletme İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerle, 10 iş makinesi, Genç Belediyesine ait 3 itfaiye aracı, 2 su tankı ile 20 işçi müdahale etti. 2 gün süren orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının söndürüldüğü bölgede ise belirli alanlarda soğutma çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.