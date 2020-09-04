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Bingöl'deki orman yangını kontrol altına alındı

Bingöl’ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangın, önceki gün Genç ilçesine bağlı Kavaklı köyünde ormanlık alanda 2 gün önce çıktı. İlk başta bölge sakinleri tarafından müdahale edilen yangına Orman İşletme İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerle, 10 iş makinesi, Genç Belediyesine ait 3 itfaiye aracı, 2 su tankı ile 20 işçi müdahale etti. 2 gün süren orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangının söndürüldüğü bölgede ise belirli alanlarda soğutma çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.

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