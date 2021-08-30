İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Bingöl’de devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bingöl'de devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.


Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyündeki orman yangınını kontrol altına almak amacıyla karadan süren müdahaleye hava desteği de eklendi. Bingöl Orman İşletme İl Müdürlüğünün talebi üzerine Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 adet helikopter bölgeye gelerek söndürme çalışmalarına katıldı. Helikopterler, ilçeye yakın bir noktada bulunan Özlüce Barajı'ndan su alarak yangının sık bulunduğu alanlara müdahale etti. Yangının kısa süre içinde kontrol altına alınması bekleniyor.

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