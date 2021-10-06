Bingöl'deki taşkın koruma çalışmalarında sona gelindi

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Bingöl'e yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Genç ilçesinde bulunan ve taşkınlara sebebiyet veren Murat Nehri ve Lediz Deresinin Islahı Projesi hakkında açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Lediz Deresi üzerinde 2 bin 15 metre uzunluğundaki deredeki sedde dolgusu, taş duvar, 5 adet brit, 1 adet köprü ve 1adet menfez imalatları ile Murat Nehri sol sahilinde 6 bin 853 metre uzunluğundaki derede sedde dolgusu, taş tahkimat ve 4 adet menfez imalatları ve Murat Nehri sağ sahilde ise 4 bin 147 metre uzunluğundaki sedde dolgusu tamamlanmış olduğunu ifade ederek, fiziki olarak yüzde 90 gerçekleşme sağlandığının altını çizdi. Yıldız, "Genç ilçe merkezi, ilçeye bağlı Meşedalı, Ardıçdibi ve Sürekli köylerinin Fırat Nehrinin ana kollarından olan Murat Nehri taşkınlarından korunması işinin tamamlanmasıyla 17 bin 628 dekar tarım arazisi, 3 köy ve 1 ilçe taşkın zararlarından korunmuş olacaktır" dedi.