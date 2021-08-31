İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'deki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Bingöl’de çıkan orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor.

Bingöl'de çıkan orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor.


Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyündeki ormanlık alanda 3 gün önce çıkan yangına müdahale devam ediliyor. Bingöl, Elazığ, Erzurum ve Diyarbakır'dan yaklaşık 100 kişilik personelin müdahale ettiği yangına, dün Orman Genel Müdürlüğü'nce gönderilen 2 adet helikopter de destek vermeye başladı.


Yangının kontrol altına alınması için Yayladere Belediyesi, jandarma ve yöre halkı da ekiplere destek veriyor.

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