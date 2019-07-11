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Bingöl'deki yangınlar söndürüldü

Bingöl’ün otluk alanlarda çıkan 3 yangın, ormanlık alana sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Bingöl'ün otluk alanlarda çıkan 3 yangın, ormanlık alana sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kiran, Gümüşlü ve Çayağzı köylerindeki otluk alanlarda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangınları gören vatandaşlar, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangınlara müdahale ederek, ormanlık alana sıçramadan söndürdü.


Sıcaklıklarla birlikte artan yangınlar nedeniyle vatandaşların duyarlı olması istendi.

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