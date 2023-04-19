Bingöl'den Adıyaman'a kardeş eli

Bingöl Vali Güner Orbay Ortaokulu tarafından depremden etkilenen Adıyaman'da kardeş okul seçilen Sincik İnlice İmam Hatip Ortaokulu için başlatılan yardım kampanyasında toplanan erzak ve kırtasiye malzemeleri bölgeye gönderildi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma neden olmuştu. Depremlerin ardından ardı ardına yardım kampanyaları yapılırken, Milli Eğitim Bakanlığı da depremden etkilenen okulları diğer illerdeki okullar ile kardeş okul ilan etmişti. Depremden ağır etkilenen Adıyaman'ın Sincik ilçesindeki İnlice İmam Hatip Ortaokulu ile Bingöl merkezdeki Vali Güner Orbay Ortaokulu kardeş okul ilan edildi. Depremzede öğrenci ve aileleri için hemen kolları sıvayan okul yönetimi ile öğrenciler, bayram öncesi erzak yardımı toplamaya başladı. Bir hafta içerisinde 220 koli erzak ve 25 koli de kırtasiye malzemesi toplayan öğretmen, öğrenci ve veliler, topladıkları erzakları 35 öğrencinin yardımı ile kolileyerek hazır hale getirdi. Toplanan yardımlar araçlara tek tek yüklenerek Adıyaman'a doğru yola çıktı.

Kampanyayı yürüten Okul Müdür Yardımcısı Nurullah Vergi, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ÇEDES projesi kapsamında depremzede aileler ve okullar için İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her okula bir kardeş okul tahsis edildi. Biz de Adıyaman Sincik İnlice İmam Hatip Ortaokulu ile kardeş okul seçildik. Biz de bunun için bir kampanya yaptık. Bu kampanya doğrultusunda Bingöl merkez Vali Güner Orbay Ortaokulu öğrencileri, velileri ve öğretmenleri hep beraber seferber oldu. Bir haftalık bir kampanya içerisinde okulumuz bünyesinde bulunan Murat İlköğretim Okulu ile beraber 220 koli kumanya toplandı. Ayrıca 25 koli de kırtasiye yardımı öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından afet bölgesindeki öğrencilerimize göndermek amacıyla toplandı. Özellikle paketleme esnasında 35 tane öğrencimiz de görev aldı, buradan onları yürekten kutluyorum. Bu yardımların biran önce yetişmesi için canla başla çalıştılar. Bizler de bugün yüklemeyi yapıp sabah 6 öğretmen arkadaşımızla birlikte o bölgeye gidip yardımı dağıtacağız. Emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.