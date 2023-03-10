Bingöl'den deprem bölgelerine sağlıkçılar gönderildi

Bingöl'de görevli 13 UMKE ve 17 sağlık personeli, deprem bölgesi olan Malatya ve Gaziantep Islahiye'de görev almak üzere uğurlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye destek ekipleri gönderilmeye devam ediyor. Bu çerçevede, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 13 kişilik Acil 112 ve UMKE ile 17 sağlık personeli Malatya ve Gaziantep'in Islahiye ilçesine gönderildi. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''Deprem bölgesi Malatya'da devam eden sağlık hizmetlerinin sunumunda personel değişimi için 13 kişilik Acil 112 ve UMKE personelimiz görevlendirilmiştir. Hayırlı görevler dileriz. Kahramanmaraş depremleri dolayısı ile Islahiye ilçesine görevlendirilen İl Sağlık Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde görev yapan 17 sağlık personelimiz, İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Veysel Tosun tarafından görev bölgesine uğurlandı” denildi.