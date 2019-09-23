Bingöl'den Diyarbakır'daki annelere destek

Diyarbakır'da evlatları için HDP önünde tepkilerini dile getirip nöbet tutan annelere Bingöl'den destek geldi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelere, Bingöl'den destek geldi. Bingöl Sivil İnisiyatif Platformu tarafından Genç Caddesi saat kulesi önünde ‘Annelere destek teröre lanet' basın açıklaması gerçekleştirildi. Türk bayraklarının açıldığı, vatandaşların "Kahrolsun PKK" sloganı attığı destek açıklamasına çok sayıda kişi katıldı.

Platformu adına konuşan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği (BİŞHAK) Naim Tan, "Anneler için evlatları kutsaldır. Hiç bir anne evladını göz göre göre dağa götürülüp terörist yapılmasına ve öldürülmesine razı olmaz, olmamalıdır. Üstelik bu evlatlar birilerinin istikbali için, birilerinin saltanat sürmesi için ölüme götürülüyorsa hiç bir anne, hatta insan olan hiç kimse bu duruma sessiz kalamaz, rıza gösteremez. Diyarbakır'daki bu annelerin eylemi bir insanlık nöbetidir. Duruşları kutsaldır, mübarektir. Bu mübarek duruşa siyasi anlam, ideolojik anlam yüklemek isteyen haindir, alçaktır” dedi.

“HDP'nin kapatılmasını talep ediyoruz”

HDP'nin kapatılmasını talep ettiklerini belirten Tan, “HDP'li yöneticilerinin çocukları Türkiye'nin, Avrupa'nın en güzel okullarında okuyorlar, lüks ve şatafat içinde bir hayat sürdürüyorlar. Bu HDP'liler çocukların hayatı üzerinde siyaset yapıyorlar. Ne kadar çocuk ölürse o kadar siyasetteki yerleri garanti oluyor. Bunların hizmet siyaseti gibi bir derdi yok, Kürt halkı gibi bir dertleri yok. Bunlar PKK'nın maşası, PKK'nın piyonu, kürtlerin düşmanıdırlar. Bu direniş HDP'nin PKK'nın kimyasını bozmuştur. Bu direniş sayesinde PKK terör örgütüne katılım olmayacak, aileler çocuklarının dağa gönderilmesine izin vermeyecektir. Bu durumda inşallah PKK'nın bitmesine vesile olacaktır. Biz bir kez daha Bingöl'den tüm yetkililere sesleniyoruz, artık gençlerimizin ölmemesi için, çocuklarımızın zorla kaçırılmaması için HDP'nin kapatılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.