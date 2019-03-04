Bingöl'den kar manzaraları

Bu kış kar yağışının yoğun olduğu Bingöl'de ortaya güzel görüntüler çıkıyor.

Kış mevsimi bu yıl bir çok ilde olduğu gibi Bingöl'de de çetin geçiyor. Kar ve soğuk havanın etkili olduğu Bingöl'de, hayatın zorluklarının yanı sıra güzel görüntülerde ortaya çıkıyor. Kar nedeniyle kırsalda yer alan bir çok ev neredeyse görünmez hale gelirken, köylerde ise ayrı bir güzel görüntü oluşturuyor. Yer yer 3 metreyi bulan karda hayvancılıkla uğraşanlarda, karlı yolları aşarak sürülerini yabana götürüyor.

Geçtiğimiz yıllara göre yoğun yaşanan kar yağışı Mart ayının ilk günlerinde de belirli bölgelerde etkisini ara ara göstermeye devam ediyor.