Bingöl'den tayini çıkan kaymakamlara veda yemeği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Bingöl'de 6 ilçenin kaymakamı değişmişti.

Bu kapsamda kaymakamlar için bir veda yemeği düzenleyen Vali Kadir Ekinci, görev süreleri boyunca yaptıkları hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür etti. Vali Ekinci, ''Görev yerleri değişen mülki idare amirlerimize gayretleri için teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Vali Ekinci, daha sonra kaymakamlar ve aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.