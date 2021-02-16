Bingöl'den teröre lanet

Bingöl'de vatandaşlar ve şehit yakınları teröre tepki gösterdi, Türk bayrağı açtı.

Bölücü terör örgütünün Kuzey Irak'ın Gara bölgesindeki bir mağarada 13 masumu şehit etmesi nedeniyle tepki gösteren Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları (BİŞHAK) Derneği, merkez Genç Caddesi saat kulesinin önünde toplandı. Vatandaşların da destek verdiği basın açıklamasında teröre tepki gösterilerek, Türk bayrağı açıldı.

Dernek Başkanı Naim Tan yaptığı açıklamada, "Dünyanın hiç bir ülkesinin Meclis'inde kravatlı teröristler yokken bizde kravatlı teröristlerin bulunmasını ve bizim verdiğimiz vergilerle maaş almalarını, devletten milyonlarca lira ödenek almalarını doğru bulmuyoruz. Kim teröre ve teröriste doğrudan veya dolaylı olarak destek veriyorsa Allah onları kahrı perişan etsin. Kim şehitlerimizin ailelerinin evine bu ateşi düşürmüşse Allah onların ocaklarını da söndürsün. Terörle mücadele sadece devletin hükümetin görevi değildir. Terörle mücadele hepimizin görevidir. Amasız, fakatsız, şartsız teröre hep beraber lanet okumalıyız. Bazı siyasi partiler terörün siyasi uzantılarından medet umuyor, siyasi kazanım bekliyor ve kol kola yürüyorlar. Buradan açık bir şekilde ifade ediyoruz HDP bir siyasi parti değil, PKK terör örgütüne eleman ve lojistik destek sağlama kampıdır. HDP terörün kendisidir. Onun için derhal kapatılmasını talep ediyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir siyasi partiye müsaade edilmez. Hükümetten ve devletimizden beklentimiz terörle ve teröristle mücadele kesintisiz ve en sert şekilde devam etmelidir. Devletimiz dağlarda teröristlerle mücadele ederken meclisteki kravatlı teröristlere müsamaha gösterirse terörle mücadelede asla başarılı olamayız. Kim teröre eylemleri ve söylemleri ile destek veriyorsa en sert şekilde cezalandırılmalıdır” dedi.

“Hiç kimse devletimize başkaldıramaz, polisimize katil diyemez”

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylara da değinen Tan, “Geçmişte 6-7 Ekim olaylarında sahaya inenler, Gezi olaylarında sahaya inenler, 15 Temmuz hain ve alçak darbe girişiminde sahaya inenler şimdi de bir üniversitenin rektörünü bahane edip, öğrenci kılığına girerek Boğaziçi Üniversitesinde Polisimize katil deme küstahlığını göstererek adeta devletimize meydan okumaktadırlar. Bunlar öğrenci değildir, bunlar öğrenci kılığına girmiş ülkemizin altını oymaya çalışan kravatlı ve üniformalı teröristlerdir. Bu üniformalı ve kravatlı teröristlere destek sunan siyasi partileri, kişi ve kuruluşları da kınıyoruz. Hiç kimse devletimize başkaldıramaz, polisimize katil diyemez. Bunu denemeye kalkışanın da başı koparılmalıdır. Dünyanın hiç bir yerinde teröristle pazarlık yapılamaz, bizde de asla yapılmamalıdır. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz PKK, terör örgütüdür. HDP, PKK'nın temsilcisidir. Bunlara destek veren de teröristtir" ifadelerini kullandı.